Peru'da 3 Kral Bayramı geleneksel "Hatajo de Negritos" adı verilen dans gösterileriyle kutlandı Güncel Haberler Peru'nun başkenti Lima'da, Hristiyan geleneği olan ve "Üç Kral" olarak adlandırılan dini bayram, İspanyol öncesi And inançlarını Avrupa Katolikliği ve sömürge dönemlerinde Amerika'ya gelen Afrikalı ataların ritmik mirasıyla karışan "Hatajo de Negritos" adı verilen geleneksel dans türü... Peru'nun başkenti Lima'da, Hristiyan geleneği olan ve "Üç Kral" olarak adlandırılan dini bayram, İspanyol öncesi And inançlarını Avrupa Katolikliği ve sömürge dönemlerinde Amerika'ya gelen Afrikalı ataların ritmik mirasıyla karışan "Hatajo de Negritos" adı verilen geleneksel dans türü sergilenerek kutlandı. Güncel Kaynak: AA / Eduardo Amat Y León Lima Güncel Haberler

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