Peru'da 27 Madencinin Ölüm Nedeninin Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olduğu Belirlendi

LİMA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Peru'da yerel yetkililer, ülkenin güneyindeki bir altın madeninde hafta sonu çıkan yangında mahsur kalan 27 madencinin tamamının karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdiğini duyurdu.

LİMA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Peru'da yerel yetkililer, ülkenin güneyindeki bir altın madeninde hafta sonu çıkan yangında mahsur kalan 27 madencinin tamamının karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Arequipa bölge savcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, Condesuyos eyaletindeki Yanaquihua madencilik şirketine ait Esperanza I madeninde Cumartesi günü çıkan yangının ardından yaşamını yitirenler üzerinde yapılan otopsilerin madencilerin zehirli gaz solumaktan öldüklerini gösterdiğini söyledi.

Savcılık, taşeron şirketin ve Yanaquihua'nın temsilcilerinin ifadelerini almak için Ulusal Polis Teşkilatı'nın cinayet masası ile koordineli çalışacağını açıkladı.

Yangının bir kısa devre sonucu çıktığı bildirilirken, alevlerin 10 metreye kadar yükselen ahşap çukur iskelelerini sardığı öğrenildi.

Peru Enerji ve Madenler Bakanı Oscar Vera, durum değerlendirmesi yapmak ve Yanaquihua'nın yönetmeliklere uyup uymadığını denetlemek adına Pazartesi gecesi Arequipa'ya ulaştı.

Vera, "Küçük ölçekli madencilik faaliyetleri bölgesel yönetimin yetkisi altında ve bu faaliyetlerin yasalara uygun olarak yürütüldüğünden emin olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.