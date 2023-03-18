Peru Cumhurbaşkanı Şiddetli Yağışlardan Sonra Ülkeyi Yeniden İnşa Etmek İçin Ortak Çaba Çağrısında Bulundu

Peru Cumhurbaşkanı, kampanyaya bölgesel ve yerel yönetimlerin, uluslararası işbirliği yapan kurumların, kiliselerin, medya kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplumun yanı sıra silahlı kuvvetler ve ulusal polisin katılacağını söyledi.

Peru'daki Punta Hermosa'da, şiddetli yağmurun neden olduğu toprak kaymasını önlemek için geçici bir bariyer inşa eden insanlar, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)

Peru Cumhurbaşkanı, kampanyaya bölgesel ve yerel yönetimlerin, uluslararası işbirliği yapan kurumların, kiliselerin, medya kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplumun yanı sıra silahlı kuvvetler ve ulusal polisin katılacağını söyledi.

LİMA, 18 Mart (Xinhua) -- Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Yaku Kasırgası'nın ardından haftalarca süren şiddetli yağmurlar ve sellerden etkilenen ülkeyi yeniden inşa etmek için toplumun tüm kesimlerinin biraraya getirilmesi çağrısı yaptı.

Boluarte Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu, sellerden etkilenen kardeşlerimizle hemen ilgilenmemizi sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı, kampanyaya bölgesel ve yerel yönetimlerin, uluslararası işbirliği yapan kurumların, kiliselerin, medya kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplumun yanı sıra silahlı kuvvetler ve ulusal polisin katılacağını söyledi.

"Kuzeydeki Lima, Ica ve diğer bölgelerdeki yurttaşlarımızın, suyu çekmek için motorlu pompalara, çamur ve döküntüleri temizlemek için makinelere, dang humması ile mücadele için fümigasyon ekipmanına, su depolarına, gıdaya, giyeceklere, çadırlara, ilaçlara ve diğer malzemelere ihtiyaçları var" dedi.

Boluarte'ye göre, 1 Ocak'tan 14 Mart'a kadar 50.000'den fazla kişi sellerden etkilendi, 50 kişi öldü ve 48 kişi yaralandı.

Ayrıca resmi verilere göre 1.300'den fazla ev yıkıldı, 640 km yol ve 111 köprü hasar gördü, 11.000 hektardan fazla ekin etkilendi ve 28.000 hayvan telef oldu.

Boluarte, "Bu rakamlar, ülkemizde yağmurların ve sellerin yarattığı yıkıcı gücü ve korkunç sonuçları, ancak her şeyden önce bugün bu durumla yüzleşmek ve ilerlemek için karşı karşıya olduğumuz muazzam zorluğu gösteriyor" dedi.