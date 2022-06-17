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Peru Cumhurbaşkanı Castillo, yolsuzluk soruşturması için savcılığa ifade verdi

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Peru Cumhurbaşkanı Castillo, yolsuzluk soruşturması için savcılığa ifade verdi

Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hakkında bir süre önce başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle savcılığa ifade verdi.

Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hakkında bir süre önce başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle savcılığa ifade verdi.

Peru basınında çıkan habere göre, suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve adı yolsuzluğa karışan kişilerle gizli anlaşmalar yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Castillo, ifade vermek üzere Ulusal Savcılık Ofisine gitti.

Castillo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımdaki şikayet ve spekülasyonları açıklığa kavuşturmak için bugün halkla şeffaflık ve adalet sistemiyle iş birliği içinde Ulusal Savcılığa gidiyorum." ifadesini kullandı.

Castillo'nun geniş güvenlik önlemleri eşliğinde savcılığa yürüyerek gittiği bildirildi.

Peru savcılığı, 15 Haziran'daki açıklamasında, Castillo'nun "suç örgütü lideri" olarak soruşturulmasını talep etmiş, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından imzalanan sözleşmelerde "yasa dışı menfaatler" elde etmekle suçlamıştı.

Ulusal Savcı Pablo Sanchez, 31 Mayıs'taki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Castillo'nun yardımı olmadan bu yolsuzluk ağının kendi başına hareket edemeyeceğini savunarak, mali dosyada çok ciddi belgelerin olduğunu kaydetmişti.

Süreç

Savcılık tarafından yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturulan iş kadını Karelim Lopez'in, Castillo hükümetiyle yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna dair bulgular olduğu öne sürülmüştü.

Castillo, 28 Şubat 2022'deki açıklamasında, savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adının karıştığı gerekçesiyle kendisinin devlet başkanlığından azledilebileceğini söylemişti.

Suçlamalara tepki gösteren ve iddiaları kabul etmeyen Castillo, soruşturmanın en hızlı şekilde tamamlanması için çağrıda bulunmuştu.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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