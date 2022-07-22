Peru Cumhurbaşkanı Castillo hakkında 5'inci kez soruşturma açıldı

Peru'da Başsavcılığın, kamu yönetimine karşı suçlar işlediği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Pedro Castillo hakkında ön soruşturma açtığı bildirildi.

Peru basınında yer alan habere göre, Castillo'ya yönelik daha önce "suç örgütü elebaşılığı", "yolsuzluk", "devlet adına yapılan sözleşmelerde yasa dışı menfaat sağlamak" gibi suçlamalar nedeniyle 4 kez soruşturma açan savcılık, bu kez başka bir suçlamada bulundu.

Castillo hakkında 5'inci kez soruşturma başlatan savcılık, cumhurbaşkanının kamu yönetimine karşı suç işlediğini öne sürdü.

Castillo ifade vermişti

Castillo, 17 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımdaki şikayet ve spekülasyonları açıklığa kavuşturmak için bugün halkla şeffaflık ve adalet sistemiyle iş birliği içinde Ulusal Savcılığa gidiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Peru Savcılığı, 15 Haziran'daki açıklamasında, Castillo'nun "suç örgütü elebaşı" olarak soruşturulmasını talep etmiş, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığınca imzalanan sözleşmelerde "yasa dışı menfaat" sağlamakla suçlamıştı.

Savcılık tarafından yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturulan iş kadını Karelim Lopez'in, Castillo hükümetiyle yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna dair bulgular olduğu öne sürülmüştü.

Suçlamalara tepki gösteren ve iddiaları kabul etmeyen Castillo, açıklamalarında, soruşturmanın en hızlı şekilde tamamlanması için çağrıda bulunmuştu.

Savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adı karıştığı gerekçesiyle muhalefet tarafından cumhurbaşkanlığından azli istenen Castillo'nun Kongre'de yapılan oylamalarda görevden alınma talebi reddedilmişti.