Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Kongre'den erken seçimlerin yapılmasını istedi

Güncel Haberler

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Kongre'den erken seçimlerin yapılmasını istedi

Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ulusal Kongre'den ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etti.

Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ulusal Kongre'den ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etti.

Ülke basınında çıkan habere göre, genel seçimlerin Aralık 2023'te yapılmasını isteyen hükümet, Kongre'den bu konuda destek istedi.

Başbakan ve Adalet Bakanı ile görüşen Boluarte, "Yürütmeden Kongre'ye sesleniyorum, uygun gördükleri taktirde seçimler Aralık 2023'te düzenlenebilir." ifadesini kullandı.

Ülke geneli devam eden hükümet karşıtı protestolarda otoyolları barikatlarla kapatan göstericiler, birçok yerde polisle çatıştı.

Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gösterilerde 57 kişinin öldüğü, içinde polislerin de olduğu 1658 kişinin yaralandığı bildirildi.

Vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini belirten Ombudsmanlık Ofisi, toplumsal barış ve güvencenin sağlanması için demokratik çözümler bulunmasını istedi.

Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 24 Ocak'ta "ulusal ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

Seçim Nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Aralık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title