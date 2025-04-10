Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

Peru, ABD'den Gümrük Vergisinin Askıya Alınmasını Talep Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer, ABD'den Peru mallarına uygulanan yüzde 10 gümrük vergisinin askıya alınmasını resmen talep etti. Schialer, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

LİMA, 10 Nisan (Xinhua) -- Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer, ABD'den kısa süre önce onaylanan Peru mallarına yönelik yüzde 10 gümrük vergisini askıya almasını resmen talep ettiklerini söyledi.

Schialer, devlet radyosu Radio Nacional'e yaptığı açıklamada kısa süre önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile gerçekleştirdiğim görüşmeye atfen, "Yüzde 10 gümrük vergisinin askıya alınmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

Schialer, "Oldukça olumlu bir yanıt aldım. Peru'yu ABD'nin bölgedeki stratejik ortağı olarak gördüklerini kaydederek, talebi ciddiyetle değerlendireceklerini belirttiler" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.