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Pertev Aslan: Türk Barok Sanatını 3 Boyutlu Oymayla Yeniden Yorumladı

Pertev Aslan: Türk Barok Sanatını 3 Boyutlu Oymayla Yeniden Yorumladı
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Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, Türk barok sanatını tarihi bir çerçeve deseninden yola çıkarak 3 boyutlu oyma tekniğiyle yeniden yorumladı. 40 yılı aşkın aşçılık mesleğini bıraktıktan sonra süsleme sanatına tutku ile bağlanan Aslan, yaptığı eserlerle gençlere bu sanatı tanıtmak için iki atölye açtı.

Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tarihi bir çerçeve deseninden yola çıkarak Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle yeniden yorumladı.

Geleneksel Türk süsleme sanatları arasında yer alan, özellikle tezhip, çini, tekstil ve ciltlemelerde yaygın kullanılan hatayi motifine merak salan Aslan, 6 yıl boyunca sedefkar Enis Türk'ten motiflerle alakalı eğitim aldı.

Kovid-19 salgını döneminde hobi olarak başladığı süsleme sanatına bir süre sonra tutku ile bağlanan Aslan, 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü aşçılık mesleğini bırakarak yaptığı çalışmaları sergilemek ve gençlere bu sanatı tanıtmak için İstanbul ve Tekirdağ'da iki atölye açtı.

Aslan, atölyesinde pek çok eser ortaya koydu.

Barok ve hatayi süslemeleriyle kuğu tablosu yaptı

Sanata olan ilgisi doğrultusunda internette araştırmalar yapan Aslan, son eseri için tesadüfen 1583 yılına ait bir çerçeve kenarı çizimiyle karşılaştı.

Bu ilhamla harekete geçen Aslan, hatayi (yazma kitap, levha ve murakkaların bezenmesinde ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla uygulanan süsleme sanatı) motifine özgü desenleri de çalışmasına dahil ederek kıl testere ve üç boyutlu oyma tekniklerini kullanmaya başladı.

Eserini Türk barok üslubunun simgelerinden kuğu motifiyle zenginleştiren Aslan, yaklaşık üç aylık bir çalışmanın ardından ahşap tablosunu tamamladı.

Tamamı doğal renkli, boyasız ve egzotik sert ağaçlardan oluşan tablo, farklı ülkelerden getirilen ağaç dokularıyla şekillendirildi.

Aslan'ın eseri, yarın Ankara'da düzenlenecek "Kökü Mazide Olan Atiyiz" başlıklı "Aşkın On Bir Hali" temalı sergide yer alacak.

"Türk barok ve hatayi desenlerini harmanlıyorum"

Aslan, AA muhabirine, Türk barok üslubunun önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Barok sanatının kökeninin İtalya'da ortaya çıkan mimari bir akım olduğunu belirten Aslan, "Kabarık desenler, kıvrımlar, renk cümbüşü bu sanatın temel özellikleri. Aynı yüzyılda Osmanlı'ya da ulaşarak bizim sanat anlayışımıza uyarlanmış," dedi.

Eserlerinde Türk barok üslubunu kullanmayı sevdiğini, bu üslubu İslami desenlerle harmanladığını ve gelecek nesillere aktarılmasını arzu ettiğini ifade etti.

Aslan, çalışmasının detaylarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmamda orta göbek tamamen Türk barok üslubunu tabloma yansıttım. Etrafındaki çerçeve 1583 yılında çerçeve kenarı olarak çizilmiş bir çalışma. Küçük bir çalışmaydı ve büyük bir alana tamamladım. Benim yaptığım çalışmalar 3 boyutlu. Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim."

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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