Üye Girişi
Haberler

Perşembe'de 4. Hamsi Festivali düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi pişirilip, vatandaşlara ikram edildi. Festivalde yerel sanatçılar konser verdi ve yöresel oyunlar sergilendi.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi pişirilip, vatandaşlara ikram edildi.

'Sakin Şehir' ünvanlı Perşembe'de, belediye tarafından 4'üncü Hamsi Festivali düzenlendi. İlçedeki iskelede düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Yan yana dizilen ızgaralarda pişirilen 7 ton hamsi yaklaşık 10 bin kişiye karalahana çorbası, mısır ekmeği ve coğrafi işaretli cevizli helva eşliğinde ikram edildi. Festival kapsamında yerel sanatçılar da sahne alarak, konser verdi. Bazı vatandaşlar da yöresel oyunlarını sergileyerek eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yemek Kültür Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? Dün gece deprem oldu mu? 3 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title