Perşembe'de 4. Hamsi Festivali düzenlendi

ORDU'nun Perşembe ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi pişirilip, vatandaşlara ikram edildi.

'Sakin Şehir' ünvanlı Perşembe'de, belediye tarafından 4'üncü Hamsi Festivali düzenlendi. İlçedeki iskelede düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Yan yana dizilen ızgaralarda pişirilen 7 ton hamsi yaklaşık 10 bin kişiye karalahana çorbası, mısır ekmeği ve coğrafi işaretli cevizli helva eşliğinde ikram edildi. Festival kapsamında yerel sanatçılar da sahne alarak, konser verdi. Bazı vatandaşlar da yöresel oyunlarını sergileyerek eğlendi.