Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait kadın kabartması bulundu

ADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait bir kadının rölyefi (kabartma) bulundu.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden olan Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait 1800 yıllık, kazı ve temizleme çalışmalarında dönemin kadın kabartmasına rastlandı. Kabartmanın saçları ve omuzlarında 8 satırdan oluşan bir yazıt olduğu görüldü. Bölgede kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, toplamda 80 hektarlık bir alandan oluşan Perre Antik Kentinde kadın kabartmasına rastladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Perre Antik Kent toplamda 80 hektarlık bir alandan oluşuyor. Çok geniş bir alan olduğu için kazılar belli bir noktada devam ediyor. Diğer bölgelerde ise alan araştırması yapıyoruz. Bu alan araştırmalarında farklı objelerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de alçak kabartma rölyefi olan kadın kabartmasıdır. Burada o dönemin kıyafetleriyle gösterilen, toga adı verilen kıyafetle gösterilen bir bayan kabartması var. Saçlar bukle şeklinde aşağıya, sağa ve sola sarkıtılmış. Ayrıca omuzlarda verilmiş. Bu alt tarafta da ayrıca 8 satırdan oluşan bir yazıt mevcut ama bu yazıtın bir kısmı tahrip olmuş. Bu mezar yapıların haricinde, alçak kabartmanın haricinde ayrıca alanda güneş kursu, hayat ağacı motifi ve girlant dediğimiz farklı süsleme şekilleriyle de karşılaşmaktayız. Alan çalışmasında tespit ettiğimiz bu mezar yapıları ve kabartma M.S. 2'inci yüzyıla denk gelmektedir."