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Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık oda mezar bulundu

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Adıyaman'da Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu. Kazıda erkek ve kadın adları tespit edildi.

ADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden olan Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu. Çalışmalarda mezar üzerinde erkek ve kadın adları tespit edildi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kent'te yapılan kazıda ortaya çıkarılan oda mezar 17 bireye ait olup, 2 bireyin ismi bulunmaktadır. Oda mezar, diğer oda mezarlarla aynı tipolojide olup, diğer mezarlardan farkı, khamosorion tipli mezarda ilk kez iki isme rastlanıldı. Bu oda mezarda bulunan yazıtın çevirisi şöyledir; Sabbion Maxiatas Cabbıwn erkek adı. Bu ilk ölen kişinin adıdır. Ardından başka bir isim gelir. O da Maxıatac. Bu, ikinci lahitte gömülü bir kadının adı ya da Sabbion'un etnik veya ailevi bir ismi olabilir. Milattan sonra 2'nci yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kommagene Roma Kültür Güncel Haberler

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