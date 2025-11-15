Perm Bölgesinde Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 7 Ölü, 15 Yaralı

MOSKOVA, 15 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Perm bölgesinde yolcu minibüsünün bir kamyonla çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

TASS Haber Ajansı'nın cuma günü bölgesel acil durum hizmetlerine dayandırarak verdiği habere göre R-243 Kostroma-Sharya-Kirov-Perm yolunun 55'inci kilometresinde meydana gelen kazanın ardından yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölge soruşturma komitesine göre ilk bulgular, minibüsün karşı şeride geçerek kamyona çarptığını gösteriyor.

Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da olduğunu belirten komite, ceza davası açıldığını belirtti.