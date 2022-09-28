Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro, arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıkacak

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanı kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığında geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında, arkeologların yanı sıra alanında uzman kişiler de görev yapıyor.

Ekiplerin kazı çalışması bu yıl tiyatro alanında devam ediyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Erdem, AA muhabirine, bu yıl kazılarda daha kalabalık bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

Antik kentin çok geniş bir alana sahip olduğunu belirten Erdem, "Akropolün batısında nekropol alanımız var. Genç antik devir nekropolü. Kazılarda 17 mezar ortaya çıkarıldı. Oradan çıkan kemiklerde yapılan incelemelerde, ilk gözlemlerde, dişlerde yetersiz beslenme izleri saptandı. Hacettepe Üniversitesi tarafından incelemeler devam ediyor." dedi.

"Tiyatro, Roma Dönemi sonuna kadar kullanılmış"

Perinthos Antik Kenti'nin yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğa sahip olduğunu anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Tam doğuda bir tiyatro yapısı yer alıyor. Her ne kadar tiyatronun oturma sıraları bugün yerinde olmasa da kazı sonucu sahne binasının ve gömülü şekilde kalan oturma sıralarından bir kısmının çıkartılacağını umuyoruz. Tiyatro, Yunan tiyatrosu tipinde olup yamaca dayanmış bir plan gösterse de Roma devri seramikleri çıktı. Roma devri sonuna kadar tiyatronun kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz."

Erdem, kazılarda buldukları parçaların kendilerine sürekli yeni bilgiler verdiğini ifade etti.

Kazılarda sahne binasına ait renkli freskler, pompei kırmızısı renkli parçalar ve süslemeler ortaya çıktığını anlatan Erdem, bunların da restorasyonunun devam ettiğini dile getirdi.

Buluntulardan gelecek bilginin Antik Çağ'daki Perinthos yaşamına ışık tutacağına işaret eden Erdem, "Tiyatronun mimarisi farklı yerlerdeki tiyatrolara da benziyor ancak tabii her yapının, özellikle tiyatro için konuşursam topografyaya bağlı olarak plan aşamasında bazı değişiklikler görüyoruz. O yüzden ilginç ama kazılar tamamlanmadan henüz plan şemasını söyleyebilmek mümkün değil." diye konuştu.

"Beslenme ve mutfak alışkanlıkları ortaya çıkarılacak"

Erdem, kazılarda çok sayıda hayvan kemiğinin de ortaya çıktığını anlattı.

Bu hayvan kemiklerinde analizler yapıldığını, o dönem çok fazla deniz kabuklusu tüketildiğinin belirlendiğini vurgulayan Erdem, "Küçükbaş hayvanlardan koyun, keçi gibi cinslerin tüketildiği ortaya çıktı. Mesela aynı tabakalarda ortaya çıkan pişme tencereleri, pişirme kaplarıyla bunlar beraber değerlendirilecek şimdi. Genç Antik devirdeki besin ekonomisi, beslenme ve mutfak alışkanlıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacak." ifadelerini kullandı.

Erdem, geçen yıl yapılan kazılarda küçük ama önemli bir seramik parçasının bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk Tunç Çağı'na ait tarihlenen bir seramik parçamız ve taş aletlerimiz var. Bunlar kentin iskanlarını çok daha önceye çekti. Yani günümüzden 5 bin yıl önce buradaki yerleşmenin varlığını, burada hayat olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki şimdiye kadar gerek antik kaynaklar, gerekse batılı kaynaklar veya bilimsel literatürde buranın milattan önce 600 yılında yani ilk çağda Samos'tan gelen Yunan kolonistler tarafından kurulduğu yönündeydi. Ancak küçük bir seramik parçası bütün tarihi değiştirdi. Bu açıdan heyecanlıyız ve mutluyuz."