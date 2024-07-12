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Perinthos Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Başladı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Onur Bozkurter, kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Onur Bozkurter, kazı alanını ziyaret etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Bozkurter'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Bozkurter, Kazı Evi'ni ziyaret ederek, kazılarda çıkartılan arkeolojik eserleri inceledi.

Bozkurter, Perinthos Antik Kenti'nin Tekirdağ için önemli olduğunu belirterek, tarihi koruma ve geleceğe aktarma çabalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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