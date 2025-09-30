Perinçek'ten Trump'ın Gazze Barış Planına Sert Tepki

(ANKARA)- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 maddelik "Gazze Barış Planı"na tepki gösterdi. Perinçek, "Bu planı Trump yaptı ve Netanyahu ile beraber kararlaştırdılar. Soruyoruz, Filistin Devleti bu anlaşmanın neresinde? Filistin milleti bu anlaşmanın neresinde? Gazzeliler, Batı Şerialılar nerede? Filistin'in kaderini düşmanları mı tayin edecek? Nerde kaldı milletlerin kendi kaderini tayin hakkı? İsrail soykırım yaptı, şimdi de soykırım yaptığı milletin kaderini belirliyor. Bu planın hukukla, insaniyetle ahlakla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik "Gazze Barış Planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, şunları söyledi:

"Dün ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun açıkladığı planın özü, Filistin'in silahsızlandırılmasıdır; Filistin'in devletsizleştirilmesidir. 20 Maddelik plana göre Hamas silahsızlandırılıyor, Filistin dışına çıkartılıyor ve Filistin'in silahlı gücü de tasfiye ediliyor. Hamas'ın tasfiyesi demek, Filistin devletinin silahı olmayacak demektir. Silahı yoksa, Filistin devleti de yoktur.

Filistin halkı, bugüne kadar ne kazandıysa silahlı mücadele sayesinde kazanmıştır. İsrail, yıllardır yürüttüğü askeri saldırılara rağmen Gazze'yi teslim alamadıysa, Filistin'in silahlı direnişi sayesindedir. Filistin Devletini bugün bütün dünya tanımaya başladıysa, silahın gücüyledir. Filistin halkının silahsızlandırılması ve devletsizleştirilmesi, İsrail'in kölesi haline getirilmesi anlamını taşır. Bu nedenle Trump-Netanyahu planında kazanım olarak görünen bütün maddeler, İsrail silahına teslim edilmiştir. Silah kimdeyse, planı o uygulayacaktır.

"Filistin'in kaderini ABD ve İsrail belirliyor"

Bu planı Trump yaptı ve Netanyahu ile beraber kararlaştırdılar. Soruyoruz, Filistin Devleti bu anlaşmanın neresinde? Filistin milleti bu anlaşmanın neresinde? Gazzeliler, Batı Şerialılar nerede? Filistin'in kaderini düşmanları mı tayin edecek? Nerde kaldı milletlerin kendi kaderini tayin hakkı?

"Soykırım yapanlar, soykırıma uğrayan milletin kaderini belirliyor"

İsrail soykırım yaptı, şimdi de soykırım yaptığı milletin kaderini belirliyor. Bu planın hukukla, insaniyetle ahlakla hiçbir ilgisi yoktur. Türkiye'ye tehdit, Suriye'nin kuzeydoğusundan, Doğu Akdeniz'den ve Güney Kıbrıs'tan geliyor. Tehdidin merkezinde ABD ve İsrail var. Türkiye, Filistin, İran, Irak, Yemen ve Rusya ile ön cepheyi paylaşıyor. Ankara hükümetinin Trump-Netanyahu planını alkışlaması, bugüne kadar yapılan açıklamaların samimi olmadığını kanıtlıyor. Trump'ın dostu olarak, Filistin dostu olunamaz. ya ABD emperyalizminin dostusunuz ya da Filistin'in dostusunuz.

"Filistin düşerse KKTC düşer, KKTC düşerse filistin düşer"

Filistin'i devletsiz bırakmayı amaçlayan bu plan, KKTC'yi de devletsiz bırakma amacına hizmet ediyor. Filistin, hem Türkiye'nin hem KKTC'nin ön cephesidir. Filistin ve KKTC'nin kaderi ortaktır. Filistin düşerse, KKTC düşer, KKTC düşerse Filistin düşer. Filistin kaybederse, ikinci İsrail Kürdistan kazanır. Filistin kazanırsa ikinci İsrail planları da bozguna uğrar.

"Bu bayram İsrail ve ABD'nin bayramıdır"

Batı işbirlikçisi medyada bayram havası yayılıyor. Bu bayram İsrail ve ABD'nin bayramıdır. Netanyahu ve Trump'la beraber, hangi mutluluğu paylaşıyorsunuz? Hamas'ın ve silahlı gücünün tasfiyesi ilerde giderilmesi güç sonuçlar doğuracaktır. Silahsız Filistin halkı, silahlı İsrail'in 'merhametine' teslim edilmektedir.

"Hamas, mürekkep ve kağıtla tasfiye edilemez"

Kaldı ki, Hamas'ı tasfiye etmeye bugüne kadar güçleri yetmemişti. Bugün de güçleri yetmez ve yetmeyecektir. Hamas, mürekkeple tasfiye edilemez. Hamas, Filistin halkının kahramanlık ve cesaretiyle var oldu. O kahramanlık o cesaret kağıtla, kalemle yaratılmadı. O kahramanlık masa başı planlarla yok edilemez. Hamas'ı tasfiye planı kağıt üzerinde kalacaktır."