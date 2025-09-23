Perinçek'ten Erdoğan'a BM Çağrısı: "Kktc'nin Tanınması Filistin Kadar Önemli"

Haber: Tuba KARA / Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapacağı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması çağrısında bulunmasını önerdi. Perinçek, "Filistin düşerse KKTC düşer, KKTC düşerse Filistin düşer. Filistin ve KKTC Doğu Akdeniz'de insanlığın kaleleri ve tek bir cephe var. Bu cephelerde ya insanlık kazanacak ya Amerikan emperyalizmi ve İsrail merkezli tehditler kazanacak" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Binası'nda düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BM kürsüsünden KKTC'nin tanınması çağrısı yapması için yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önceki gece gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kısa sürede teşekkür yanıtı aldığını belirten Perinçek, "KKTC'nin tanınması Filistin Devleti'nin tanınması kadar önemlidir" dedi.

"Filistin ve KKTC t ek c ephedir"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin tek cephe halinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Perinçek, şunları söyledi:

"Filistin odaklı tartışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unutuluyor. Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşerse Filistin düşer. Filistin düşerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşer. Filistin ve KKTC Doğu Akdeniz'de insanlığın kaleleri ve tek bir cephe var. Bu cephelerde ya insanlık kazanacak ya Amerikan emperyalizmi ve İsrail merkezli tehditler kazanacak. Aslında iki seçenek yok, insanlık kazanacaktır."

" Mektubun d etayları "

Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta öne çıkan bölümler şöyle:

"KKTC'nin devlet olarak tanınması, Filistin'in tanınması kadar önemlidir. ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi dörtlüsü yıllardır yaptıkları tatbikatlarda namluları Türkiye ve KKTC'ye çevirmiştir. Hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kıbrıs'tan çıkarmak, KKTC'yi yok etmek ve Doğu Akdeniz'in kaynaklarına el koymaktır. Bu koşullarda KKTC yalnız Türkiye için değil, Rusya, Suriye, Filistin, Libya, Mısır ve İran için de stratejiktir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünden KKTC'nin tanınması çağrısı yapması, bütün insanlık için esin kaynağı olacaktır."

"Kıbrıs b atmayan u çak g emisidir"

Mektubunda KKTC'nin stratejik önemine de değinen Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs, ABD ve İsrail'in Suriye'yi bölme planları açısından stratejik bir mevzidir. Süveyş Kanalı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticaret ve enerji yollarını kontrol etme yeteneğine sahiptir. KKTC yalnız Türkiye için değil, bütün bölge ve bütün insanlık için ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı çok önemli bir direnme kalesidir."

"Türkiye'ye y akışan ö ncelik"

Perinçek, mektubunun sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu çağrıyı yaptı:

"Filistin yıkılırsa, KKTC de yıkılır. KKTC yıkılırsa, Filistin de yıkılır. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünden KKTC'nin tanınması çağrısında bulunması, emperyalist tehditlere karşı güvenlik isteyen, savaşı önlemek isteyen bütün devletlere esin verecektir. Türkiye'ye yakışan öncü sorumluluk budur."