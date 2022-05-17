Perinçek, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna destek verdi Açıklaması - Haberler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru ve alım sürecine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ihtiyacını yanıtlayan bir cevap vermiş olduğunu belirtti.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemediklerini söyledi.

Perinçek, kararın ABD lehine bir sonuç doğuracağını dile getirerek, "Hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelmeyi arzulayan İsveç ve Finlandiya'dan siyasi yöneticilere 'zahmet etmeyin, yorulmayın bizim fikrimizi, tavrımızı değiştirmeniz mümkün değil' diye son derece olumlu ve Türkiye'nin ihtiyacını yanıtlayan bir cevap vermiş oldu. Bu tavrı kuşkusuz bütün Türk milleti paylaşmaktadır." diye konuştu.

Perinçek, ABD'nin NATO bağlamında tüm dünyada yayılmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Suriye ve Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin çevresi NATO Amerika üsleriyle dolu. Karadeniz'de de öyle, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan da... Bunun ne pazarlığı olacak? Pazarlıkla bu üsleri kaldırabiliyor musunuz? Bu üslerin anlamı ne? Dahası Doğu Akdeniz'de Amerika ve Yunanistan intikam tatbikatları yapıyor. Amerika, İsrail, Yunanistan donanmaları Türkiye'yi tehdit ediyor. Ne tarafa olursa olsun NATO'nun genişlemesi, Türkiye'ye yönelik tehdidi artırır."

Perinçek, Vatan Partisi'nin NATO konusunda yıllardır aynı çizgide olduğunu hatırlatarak, konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

NATO'nun, Ukrayna'yı da içine alarak Rusya'ya yönelttiği tehdidin aynı zamanda Türkiye'ye yönelik olduğunu savunan Perinçek, "NATO hangi cephede, hangi tarafa yönelirse yönelsin Türkiye üzerindeki tehditleri ağırlaştırır. NATO, ABD'nin bir aygıtıdır, aletidir." dedi.