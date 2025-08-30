Perinçek: KKTC, Doğu Akdeniz'in Güvenlik Kalesidir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de vatanımız için güvenlik kalesidir. KKTC'nin tanınması için çalışmaları yoğunlaştırmak günümüzün görevidir." ifadesini kullandı.

Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 30 Ağustos'un, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan devrimci hükümetin komutası altındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi olduğunu vurgulayan Perinçek, "Devrimci hükümet, Türk milletinin öncülerini birleştirmiş, Türk ordusunu yeniden düzene sokmuş ve 30 Ağustos Zaferi'nin kuvvetini örgütlemiştir." ifadelerini kullandı.

Türk milleti olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine güvendiklerini belirten Perinçek, şunları kaydetti:

"Türk ordusunu yıpratmaya çalışan kampanyalar, etkisiz kalmaya mahkumdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de vatanımız için güvenlik kalesidir. KKTC'nin tanınması için çalışmaları yoğunlaştırmak günümüzün görevidir. Bugün Karadeniz'den Akdeniz'e ve Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan cephede, Suriye, Rusya, Irak, İran ve Azerbaycan'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan cephede Asya ülkeleri ile dayanışma, yeni zaferlerin anahtarıdır. Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır. 30 Ağustos Zaferi'nden aldığımız esin ve kuvvetle ordumuzun ve milletimizin Zafer Bayramı'nı kutluyoruz."