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Periklindo Elektrikli Araç Fuarı Endonezya'nın Başkentinde Başladı

Periklindo Elektrikli Araç Fuarı Endonezya'nın Başkentinde Başladı

Güncel Haberler

CAKARTA, 18 Mayıs (Xinhua) -- 2023 Periklindo Elektrikli Araç Fuarı (PEVS), 17-21 Mayıs tarihleri arasında Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki JIExpo Kemayoran'da düzenleniyor.

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CAKARTA, 18 Mayıs (Xinhua) -- 2023 Periklindo Elektrikli Araç Fuarı (PEVS), 17-21 Mayıs tarihleri arasında Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki JIExpo Kemayoran'da düzenleniyor.

Çeşitli ülkelerden 50'den fazla şirketin en güncel elektrikli otomobilleri, motosikletleri ve ilgili hizmetler ile ürünlerin sergilendiği bu yılki etkinliğin, pil tabanlı elektrikli araçları daha da öne çıkarması ve elektrifikasyona ivme kazandırması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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