'Peribacalarına zarar vermek kesinlikle söz konusu değil'

KAPADOKYA Alan Başkanı Birol İnceciköz, Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise'nin önünden geçen yola alternatif olarak yapılan, eleştirilerin odağındaki yol çalışmalarına ilişkin, "Burada peribacalarına zarar verme kesinlikle söz konusu değil. Bu yol üzerinde teknoloji ve bilimi kullanarak, arkeolojik jeoradar ve yüzey araştırması çalışmaları yaptık. Mevcut yolun alana ne kadar zarar verdiğini sizler de gördünüz. Bu zaten UNESCO raporlarında da belirtilmiş" dedi.

UNESCO'nun tavsiye kararları sonrası Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce 2011 ile 2019 yılları arasında 2 ayrı karar alındı. Bu doğrultuda 1985'te Dünya Kültür ve Doğal Miras Listesi'ne alınan Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise'nin önünden geçen yolun bölgeye zarar verdiği ve kiliselerdeki fresklerin dökülmesine neden olduğu için kapatılmasına karar verildi. Fakat tarihi bölgeden geçen yol, Göreme ile Ortahisar beldesini birbirine bağlayan tek güzergah olduğu için kapatılamadı.

?Yeni yapılan yol çalışmasının Kapadokya'ya zarar vermediğini anlatan İnceciköz, "Burada peribacalarına zarar verme kesinlikle söz konusu değil. Bu yol üzerinde teknoloji ve bilimi kullanarak, arkeolojik jeoradar ve yüzey araştırması çalışmaları yaptık. Mevcut yolun alana ne kadar zarar verdiğini sizler de gördünüz. Bu zaten UNESCO raporlarında da belirtilmiş. Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmadan önce çeşitli kurullar mevcut yolun kapatılması konusunda kararlar almış. Bu Göreme Açık Hava Müzesi ve çevresi için bir sorundu. Bu sorunu çözmek üzere mevcuttaki yolu, 10 metre genişleterek, her türlü kaya mekandan uzaklaştırarak, iki yerleşimi birbirine bağlayarak projelendirme yaptık. Bizim burada yaptığımız aslında bir kurtarma projesi. Göreme Açık Hava Müzesi, Tokalı Kilise ve Kılıçlar Vadisi gibi bölgenin en önemli noktalarını bu şekilde kurtarıyoruz. Buradaki yol çalışması, kısa bir zamanda tamamlanacak. Bu yol tamamladıktan sonra şu an kullanılan yolu kapatıp, kaya kiliselerinin gün yüzüne çıkarılması için gerekli çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.