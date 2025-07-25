Kültür ve Turizm Bakanlığından Perge Antik Kenti sınırına ulaşan yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen yangının Perge Antik Kenti'nde herhangi bir zarara yol açmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "yangının antik kente sıçradığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaşmış ancak ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınmıştır. Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmamıştır. Bazı mecralarda yer alan 'yangının antik kente sıçradığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz."