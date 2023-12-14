Perdeden Dijital Platformlara, Türkiye'de Sinema başlıklı panel ve açık oturumu sinema profesyonellerini bir araya getirecek. Sinema sanatının gelişimi, değişen teknolojiler ve medya platformlarıyla etkileşimi konuları ele alınacak. Türkiye'nin önde gelen sinema profesyonelleri, akademisyen ve medya yöneticilerinin buluşacağı etkinlikte, sinema dünyasının geleceği hakkında önemli konular işlenecek.

"Perdeden Dijital Platformlara, Türkiye'de Sinema" başlıklı panel ve açık oturumu sinema profesyonellerini bir araya getirecek.

Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yarın Onhann Termal Otel'de başlayacak etkinlikle, sinema sanatının gelişimi, değişen teknolojiler ve medya platformlarıyla etkileşimi konuları ele alınacak.

Türkiye'nin önde gelen sinema profesyonelleri, akademisyen ve medya yöneticilerinin buluşacağı etkinlikte, sinema dünyasının geleceği hakkında önemli konular işlenecek.

Etkinliğin çıktılarının alanla ilgili çalışmalar yürüten kamu ve özel sektör temsilcileriyle paylaşılması ve böylece özgün nitelikte yeni projelerin topluma ve insanlığa kazandırılması hedefleniyor.

Etkinlik Programı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Film Araştırmaları Derneği, Uluslararası Sinema Derneği ve İletişim Platformunun katkılarıyla gerçekleştirilecek panel ve açık oturum, yarın 14.00'te açılış konuşmalarıyla başlayacak.

"Yerli Sinema Arayışları" başlıklı, sinema yazarı İhsan Kabil'in yöneteceği açılış oturumunda ise Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Prof. Dr. Şükrü Sim, Dr. İsrafil Kuralay ve müzisyen Özhan Eren konuşma yapacak.

"Sinema, TV ve Dijital Platformlar: Popüler Kültür ve Gelenek-İnanç Çatışmaları" başlıklı, Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek'in yöneteceği ikinci oturuma Dr. Yusuf Kaplan, Recep Köse, Oktay Berber ve Faysal Soysal konuşmacı olarak katılacak.

Sinemanın geleceği konuşulacak

Etkinliğin ikinci günü, "Sinemanın Geleceği: Dijital Platformlar" başlıklı 3. oturumla başlayacak.

Cem Çatpınar'ın yöneteceği oturuma Ümit Sönmez, Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, Cemil Nazlı ve Mustafa Aslan katılacak.

"Televizyon, Belgesel ve Kültür Yayıncılığı" başlıklı, Coşkun Yılmaz'ın yöneteceği 4. oturumda ise Emre Karapınar, Ömer Faruk Aksoy, Doç. Dr. Serhat Yetimova, Bünyamin Yılmaz ve Durmuş Sorkut konuşma yapacak.

Üniversite öğrencilerinin de katılacağı etkinlik, öğle arasının ardından kapanış konuşmaları ve değerlendirme ile sona erecek.