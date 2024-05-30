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Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri: Neveser Kökdeş

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Suna ve İnan Kıraç Vakfınca düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri kapsamında 'Neveser Kökdeş' konseri gerçekleşecek. Konserde solist Çiğdem Yarkın ve genç solist Neva Gerişlioğlu, Neveser Kökdeş'in eserlerini seslendirecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfınca düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri kapsamında "Neveser Kökdeş" konseri gerçekleşecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Pera Müzesi Oditoryumu'ndaki konser, 2 Haziran'da 15.30'da sanatseverlerle buluşacak.

Sezon sonu konserinde, solist Çiğdem Yarkın ve genç solist Neva Gerişlioğlu, ünlü bestekar, güfte yazarı ve piyanist Neveser Kökdeş'in eserlerini seslendirecek.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın aziz hatırasına saygıyla, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konserler, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

Usta yorumcuların ve sazendelerin büyük bestekarların seçme eserlerini seslendirdiği konserlerin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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