Pera Müzesi sanatseverlere özel Müzeler Haftası programı düzenliyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Uluslararası Müzeler Haftası'nı zengin içerikli bir programla kutlayacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Uluslararası Müzeler Haftası'nı zengin içerikli bir programla kutlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanatseverler, Müzeler Haftası'nın başlangıç günü olan yarın Pera Müzesi'ni ücretsiz gezebilecek ve Artshop'taki yayınlarda hafta boyu yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

Küratörlüğünü Elif Rongen-Kaynakçi'nin üstlendiği "Sinematografik Hazlar: Eye Film Müzesi'nden Bir Seçki" başlıklı program, izleyicileri sinemanın 128 yıllık tarihine ışık tutan bir yolculuğa davet edecek.

Avrupa'nın önde gelen film müzelerinden EYE Film Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen program 4 Haziran'a kadar Pera Müzesi Oditoryumu'nda devam edecek.

Çocuklar kendi müzelerini ve sergilerini tasarlıyor

Pera Öğrenme, Müzeler Haftası'nda çocukları da Pera Müzesi'ni eğlenerek keşfetmeye davet ediyor. Müzedeki ilgi çekici eserleri yakından tanıma fırsatı sunan "Hayaller Müzesi" adlı atölye 20 Mayıs saat 10.30'da yapılacak.

Müzenin ön cephesinin çiziminin bulunduğu şablonlar üzerinde çalışan 4-6 yaş grubu çocuklar, sergilerdeki eserlerin çıktılarını, boya ve süsleme malzemelerini kullanarak müze tasarımları oluşturacak.

"Minyatür Müze Tasarımı" atölyesinde de 7-12 yaş grubu çocuklar, çeşitli malzemelerle maket müzeleri yapacak. Daha sonra bu müzenin duvarlarını diledikleri eserlerle donatarak, minyatür sergilerinin küratörü olacak. Etkinlik, 21 Mayıs saat 12.30'da Pera Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Pera Müzesi'nin güncel sergisi "Zamane İstanbulları"nı, küratörleri Serdar Darendeliler ve Refik Akyüz 24 Mayıs saat 17.00'de düzenlenecek ücretsiz turla anlatacak.