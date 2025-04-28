Pera Müzesi'nde Ludus Ensemble Konseri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde, 10 Mayıs'ta Ludus Ensemble'ı ağırlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Banu Selin Aşan (keman), Eylül Umay Taş (keman), Filip Kowalski (viyola) ve Çağlayan Çetin'den (viyolonsel) oluşan topluluk, 10 Mayıs'ta gerçekleşecek konserde Schubert'in eserlerine yer verdikleri repertuvarı seslendirecek.

Konser, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin yer aldığı salonda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İsmini Latince "oyun" anlamına gelen "ludus" kelimesinden alan ve 2013'te kurulan topluluk, dünyanın farklı coğrafyalarından ve zaman dilimlerinden bestecilerin eserlerini yorumluyor.