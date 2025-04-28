İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Pera Müzesi'nde Ludus Ensemble Konseri

Pera Müzesi'nde Ludus Ensemble Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Pera Klasikleri konserleri kapsamında 10 Mayıs'ta Ludus Ensemble'ı konuk edecek. Topluluk, Schubert'in eserlerini seslendirecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde, 10 Mayıs'ta Ludus Ensemble'ı ağırlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Banu Selin Aşan (keman), Eylül Umay Taş (keman), Filip Kowalski (viyola) ve Çağlayan Çetin'den (viyolonsel) oluşan topluluk, 10 Mayıs'ta gerçekleşecek konserde Schubert'in eserlerine yer verdikleri repertuvarı seslendirecek.

Konser, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin yer aldığı salonda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İsmini Latince "oyun" anlamına gelen "ludus" kelimesinden alan ve 2013'te kurulan topluluk, dünyanın farklı coğrafyalarından ve zaman dilimlerinden bestecilerin eserlerini yorumluyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.