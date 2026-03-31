NYT: Pentagon, Washington'daki askeri üs yakınına dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırmayı değerlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), başkent Washington'daki Fort McNair askeri üssü çevresinde artan insansız hava aracı faaliyetleri nedeniyle bölgeye dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kaldığı Washington'daki Fort McNair üssü çevresinde görülen dron hareketliliği, lazer sistemi teknolojisinin kullanımını gündeme getirdi.

Kaynaklar, askeri üs çevresindeki hava sahasında tespit edilen olağandışı faaliyetlerin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sürerken üst düzey yetkililere yönelik olası gözetleme faaliyetleri konusunda endişelere yol açtığını aktardı.

Pentagon'un üssün yakınlarına "LOCUST" olarak bilinen dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiğini iddia eden kaynaklar, söz konusu planın henüz netleşmediğini belirtti.

Kaynaklar, Washington hava sahasının yoğunluğu nedeniyle lazer sisteminin konuşlandırılmasının çeşitli zorluklar doğurabileceğinin göz önüne alındığını ifade etti.

Söz konusu planın Pentagon ile ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) arasında görüş ayrılığına neden olduğunu da savunan kaynaklar, FAA'nın sistemin güvenliğine ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.

Fort McNair Halkla İlişkiler Ofisinden 20 Mart'ta yapılan açıklamada, söz konusu askeri alan ve çevresinde dron görüldüğü yönündeki haberlerin farkında olunduğu, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla olayın araştırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Şu aşamada üsse yönelik doğrudan bir tehdit bulunmuyor. Ancak güvenlik önlemleri duruma göre artırılabilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Pentagon'un en üst düzey bazı komutanlarına ait lojmanlar ile ABD Ulusal Savunma Üniversitesi'nin bulunduğu Washington bölgesindeki askeri bir alan olan Fort McNair, geleneksel olarak siyasi liderlerin konakladığı bir yer olmamakla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde bulunan bazı isimler güvenlik gerekçesiyle buradaki lojmanları kullanıyor.