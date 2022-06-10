Pentagon'un ardından NASA da UFO'ları araştıracak bir ekip kuruyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pentagon'un ardından NASA da UFO'ları araştıracak bir ekip kuruyor

AA - Kasım İleri - Güncel
 - Güncelleme:
Pentagon'un ardından NASA da UFO'ları araştıracak bir ekip kuruyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için bir çalışma ekibi kuracaklarını açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için bir çalışma ekibi kuracaklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sonra NASA da Amerikan ordusu tarafından gözlemlenen ve tanımlanamayan hava olaylarını incelemek üzere harekete geçti.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çalışmanın, mevcut verilerin belirlenmesine, gelecekteki verilerin nasıl toplanacağına ve NASA'nın bu verileri tanımlanamayan hava olaylarına yönelik bilimsel anlayışı ilerletmek için nasıl kullanabileceğine odaklanacağı kaydedildi.

Atmosferdeki tanımlanamayan olayların hem ulusal güvenliği hem de hava güvenliğini ilgilendirdiğine dikkati çekilen açıklamada, tanımlanamayan hava olaylarının dünyanın dışından olduğuna dair henüz kanıt olmadığına işaret edildi.

Açıklamada ekibin, Pentagon'un Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nün veya onun yerine oluşturulan Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu'nun bir parçası olmadığı belirtildi.

NASA'nın bağımsız çalışma ekibinin, New York'taki Simons Vakfı'nın başkanı ve daha önce Princeton Üniversitesinde astrofizik bölümünün başkanlığını yapmış astrofizikçi David Spergel tarafından yönetileceği kaydedilen açıklamada, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğünde Araştırmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Daniel Evans'ın çalışmada yönetici olarak yer alacak NASA yetkilisi olacağı bilgisi verildi.

ABD ordusu 2020'de önceki yıllarda Amerikan pilotlarınca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı.

Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı.

Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.

AA / Kasım İleri - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri NASA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title