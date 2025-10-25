Haberler

Pentagon'un 130 Milyon Dolar Bağış Kabulü Tartışma Yarattı

Güncelleme:
ABD'nin ekonomik kapanma sürecinde, asker maaşlarının ödenememesi nedeniyle Pentagon'un 130 milyon dolarlık bağış alması etik kaygılar doğurdu. Bağışın kaynağının belirsizliği, Kongre'de endişelere yol açtı.

ABD'de bütçe tartışmaları nedeniyle gerçekleşen ekonomik kapanma devam ederken, askerlerin maaşını ödemekte zorluk çeken ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ödemeler için bağış kabul etmesi tartışmalara yol açtı.

Ekonomik kapanma döneminde askerlerin maaş ödemelerini yapabilmek için Pentagon'un 130 milyon dolar bağış almasının "ne kadar etik olduğu" konusunda farklı kesimlerden görüşler ortaya atıldı.

ABD medyası, söz konusu bağışın kaynağının açıklanmamasının Kongre'nin her iki kanadında "temel bir endişe kaynağı" oluşturduğu, bağışın "etik" olarak sorgulandığı haberlerine yer verdi.

Tarafsız bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Ortaklığının Başkanı ve Üst Yöneticisi Max Stier, kaynağı belli olmayan bu bağışın kabul edilmesini "çılgınlık" olarak değerlendirirken, yapılan yardımın "yasallığının sorgulanması ve konuyla ilgili daha fazla şeffaf olunması" çağrısında bulundu.

ABD merkezli yayın organı USA Today'in haberinde, askeri teknisyen olarak çalışan "çift statülü" yaklaşık 46 bin askere, hükümetin kapandığı bu dönemde ordunun tam zamanlı diğer üyelerinden farklı olarak maaş ödenmeyeceği ileri sürüldü.

Pentagon'un ilgili tüzük maddesine göre, 10 bin doların üzerindeki bir hediyenin kabul edilebilmesi için bağışı yapan kişi veya kurumun daha önce Savunma Bakanlığından herhangi bir talepte bulunup bulunmadığı gibi hususların netleştirilmesi ve bu konuda ilgili etik kurul yetkilileriyle istişare edilmesi gerekiyor.

Pentagon, tartışma konusu olan yardımı "genel bağış kabul yetkisi" altında kabul ettiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, 130 milyon dolarlık yardımı yapan kişi hakkında, "Ben vatansever diye buna derim." ifadesini kullanmış, bu kişinin "arkadaşı" olduğunu, ancak "tanınmak istemediğini" söylemişti.

