Pentagon, Sivil Personelini İç Güvenlik Bakanlığı'na Geçici Olarak Destek Vermeye İzin Verdi

Pentagon, Sivil Personelini İç Güvenlik Bakanlığı'na Geçici Olarak Destek Vermeye İzin Verdi
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ABD Savunma Bakanlığı, sivil personelinin sınır güvenliği ve göçmenlik uygulamalarıyla ilgili İç Güvenlik Bakanlığına geçici destek vermesine onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sivil personelinin sınır güvenliği ve göçmenlik uygulamalarıyla ilgili konularda İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) "geçici" destek vermesine izin verileceğini duyurdu.

Pentagon'dan, İç Güvenlik Bakanlığı ve sınır güvenliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, alınan yeni kararla, Pentagon'a bağlı sivil personelin, güney sınırının güvenliği ve göçmenlik uygulamaları konusunda DHS'ye "geçici" olarak destek vermesinin önünün açıldığı belirtildi.

Söz konusu kararın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sınır güvenliği politikası doğrultusunda olduğuna işaret edilen açıklamada, "Pentagon'un sivil çalışanlarının DHS'yi desteklemesine izin verilmesi, ulusal güvenlik hedeflerimize ulaşma konusunda halihazırda kaydedilen ilerlemeyi hızlandıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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