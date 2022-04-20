Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine... - Haberler

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Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine...

AA - Kasım İleri - Güncel
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Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine...

Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı

AA / Kasım İleri - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Rusya, Füze, Güncel, Haberler

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