Wsj: Pentagon, İran Gerilimi Sürerken Orta Doğu İçin İkinci Uçak Gemisini Hazırlıyor

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yönelik olası saldırı hazırlıkları kapsamında, ikinci bir uçak gemisi taarruz grubuna Orta Doğu'ya konuşlanma ihtimaline karşı hazır olması talimatını verdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) ismini açıklamadığı üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pentagon bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeyi değerlendiriyor. Kaynaklar, ikinci uçak gemisinin bölgeye gönderilmek üzere hazırlandığını aktardı. Bir yetkili, konuşlanma emrinin saatler içinde verilebileceğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai onayı vermediğini ve planların değişebileceğini vurguladı.

Habere göre Pentagon, ABD'nin Doğu Yakası'ndan bir uçak gemisini iki hafta içinde bölgeye intikal edecek şekilde hazırlıyor. Halihazırda Virginia açıklarında eğitim tatbikatlarını tamamlayan USS George H.W. Bush uçak gemisinin, emir verilmesi durumunda bu tatbikatları hızlandırarak göreve hazır hale gelebileceği kaydedildi.

Haberde ayrıca, yetkililere atıfla İran ile olası ikinci tur görüşmelerin detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı.

İkinci bir uçak gemisinin bölgeye gönderilmesi, Mart 2025'te İran destekli Husilere yönelik operasyonlar sırasında görev yapan USS Harry S. Truman ve USS Carl Vinson'dan bu yana, yaklaşık bir yıl sonra ilk kez iki ABD uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunması anlamına gelecek.