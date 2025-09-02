Pentagon, Göçmenlik Davaları İçin 600 Askeri Avukatı Gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), göçmenlik davalarında yargıçlık yapması için Adalet Bakanlığına Pentagon'da çalışan 600 kadar askeri avukat gönderilmesini onayladığı öne sürüldü.

The Associated Press (AP) tarafından incelenen 27 Ağustos tarihli belgeye göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri avukatlara göçmenlik davalarında hakimlik yapmaları için yetki verdi.

Buna göre, Pentagon'da görevli 600 kadar askeri avukatın, göçmenlere yönelik davalarda yargıçlık yapması için Adalet Bakanlığına gönderilmesinin Bakan Hegseth'in emriyle onaylandığı öne sürüldü.

Belgeye göre ordu, 600 kişi içinden hem asker hem de sivillerden oluşan 150 kişilik avukat grubunu "mümkün olan en kısa sürede" Adalet Bakanlığına göndermeye başlayacak.

Söz konusu duruma ilişkin Beyaz Saray'dan bir yetkili, yönetimin göçmenlik davalarındaki önemli birikimi çözmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini, bunlar arasında ek göçmenlik hakimlerinin işe alınmasının da bulunduğu açıklamasını yaptı.

Yetkili, konunun "karar bekleyenler de dahil olmak üzere herkesin etrafında toplanabileceği bir öncelik" olması gerektiğini ifade etti.

ABD'de göçmenlik mahkemelerinin, son yıllarda yaklaşık 3,5 milyonluk devasa bir dava birikimiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.