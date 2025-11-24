Haberler

Pentagon, Demokrat Senatör Mark Kelly Hakkında Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın 'yasa dışı emirlerine uymaması' çağrısı yapan Demokrat Senatör Mark Kelly hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Kelly'nin açıklamaları sonrası, askeri düzeni bozmaya yönelik eylemlerinin suç teşkil edebileceği belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askerlerin Başkan Donald Trump'ın "yasa dışı emirlerine uymaması" çağrısı yapan Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Pentagon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, emekli albay ve Demokrat Senatör Kelly hakkında bir soruşturma açtıklarını belirtti.

Kelly'nin eski bir asker olarak "silahlı kuvvetlerin moralini ve düzenini" bozmaya yönelik bazı girişimlerde bulunduğunu iddia eden Bakanlık, bu tür eylemlerin ilgili yasalara göre suç teşkil edebileceğini ve bu nedenle soruşturma başlattıklarını vurguladı.

Açıklamada, "İlgili yönetmelikler uyarınca, bu iddiaların kapsamlı bir incelemesi başlatılmış olup, askeri mahkemede yargılanma veya idari tedbirler için aktif göreve geri çağırma da dahil olmak üzere, alınacak önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır." denildi.

Demokrat isimlerin videosu ve Trump'ın cevabı tartışma yaratmıştı

Aralarında Mark Kelly'nin de bulunduğu altı Demokrat Kongre üyesi, yayınladıkları bir video mesajda, "askerlere yasa dışı emirleri reddetmeleri için" çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Trump da söz konusu videonun haberini alıntılayarak, "Bu gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Bu sözlere izin verilemez. Bunlar hainlerin kışkırtıcı davranışları. Onları hapse atalım mı? Bunlar, ölüm cezasıyla cezalandırılabilir kışkırtıcı davranışlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.