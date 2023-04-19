Pentagon'dan Sızan Gizli Belgelerde Yeni İddialar

Amerikan basınında yer alan son bir habere göre, Mısır, Moskova'nın talebi üzerine roket ihracatı için ayrıntılı planlar yaptığı ancak Washington'un diplomatik çabaları sonucu Ukrayna için topçu üretimine başladığı şeklinde.