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Pentagon'dan Sızan Gizli Belgelerde Yeni İddialar

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Amerikan basınında yer alan son bir habere göre, Mısır, Moskova'nın talebi üzerine roket ihracatı için ayrıntılı planlar yaptığı ancak Washington'un diplomatik çabaları sonucu Ukrayna için topçu üretimine başladığı şeklinde.

Amerikan basınında yer alan son bir habere göre, Mısır, Moskova'nın talebi üzerine roket ihracatı için ayrıntılı planlar yaptığı ancak Washington'un diplomatik çabaları sonucu Ukrayna için topçu üretimine başladığı şeklinde. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Washington Ukrayna Moskova Güncel Haberler

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