Pentagon'dan Irak'taki Askeri Çekilme Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'taki bazı askeri üslerden çekildiği yönündeki haberlere dair, "Şu an duyuracak yeni bir şeyimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'un, konu ile ilgili AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'ta bulunan bazı askeri üslerden çekilmeye başladığı haberleri için, "Şu an duyuracak yeni bir şeyimiz yok. ABD, Irak'ta DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu'nun geçişine ilişkin ABD- Irak Ortak Bildirisi uyarınca Irak'taki kuvvet duruşunu gözden geçirmeye ve uygun şekilde ayarlamaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ilan edildiği şekilde, Koalisyon'un Irak içindeki askeri misyonunu Eylül 2025'e kadar sona erdirmeye kararlı olunduğu belirtilen açıklamada, Eylül 2026'ya kadar Irak'taki ABD üslerinden Suriye'deki DEAŞ ile mücadele operasyonlarını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu geçişten sonra ABD'nin Irak ile ikili güvenlik işbirliği ilişkisini sürdüreceği de ifade edildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlerde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü ile Victory Üssü Kompleksi'nde konuşlu güçlerini Erbil'deki ve komşu Arap ülkelerindeki askeri üslere kaydırdığı belirtilmişti.

Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.