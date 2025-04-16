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Pentagon'da İdari İzin: Dan Caldwell Bilgi Sızdırma İddialarıyla İlgili Soruşturma

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ABD Savunma Bakanlığı'nda Dan Caldwell, bilgi sızdırma iddiaları üzerine zorunlu idari izne çıkarıldı. Pentagon yetkilileri, bu adımın devam eden bir soruşturma ile bağlantılı olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Bakan Pete Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell, bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında zorunlu olarak idari izne çıkarıldı.

Associated Press'e (AP) konuşan Pentagon'dan yetkililer, bakanlık binasından çıkan Caldwell'e güvenlik ekiplerinin eşlik ettiğini aktardı.

İsmi verilmeyen yetkililer, Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Caldwell'in zorunlu idari izne çıkarılmasının, Pentagon'daki bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesiyle ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu ifşaatlarla ilgili soruşturmanın "derhal" başlayacağını belirten Kasper, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetmişti.

Kasper ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını vurgulamıştı.

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Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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