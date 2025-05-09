Pentagon, Cinsiyet Değiştirmiş 1000 Askeri Ordudan Uzaklaştırma Talimatı Verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), cinsiyet değiştirmiş 1000 civarında askerin ordudan derhal uzaklaştırılması talimatını içeren bir yönerge yayımladı.

Pentagon'un yayımladığı son yönerge, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ilgili kararnameye uygun şekilde ABD ordusundaki cinsiyet değiştirmiş askerlerin uzaklaştırılmasını öngörüyor.

Söz konusu yönerge ile Pentagon, kimliğini açıkça beyan eden 1000 civarında cinsiyet değiştirmiş askeri derhal ordudan uzaklaştırmaya başlayacak ve diğer kişilere de kendilerini tanımlamaları için 30 gün süre tanıyacak.

Yönergeyi yayımlayan Savunma Bakanı Pete Hegseth, konuyla ilgili açıklamasında, Yüksek Mahkeme'nin Trump yönetimine bu yönde uygulama izni tanıyan kararının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Hegseth, "Artık zamirler yok. Artık elbiseli adamlar yok. Bu saçmalıklarla işimiz bitti." şeklinde konuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Mayıs'ta Trump yönetiminin ordudaki cinsiyet değiştirmiş bireylere yönelik yasağı uygulamasına izin veren bir karar almıştı.

Savunma Bakanlığı da henüz ortaya çıkmamış olan benzer durumdaki askerlerin durumunu belirlemek için tıbbi kayıtları incelemeye başlayacağını açıklamıştı.