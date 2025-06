Pentagon, Albay McCormack'i İsrail Karşıtı Açıklamaları Nedeniyle Görevden Aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sosyal medya hesabında "İsrail karşıtı" açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığına bağlı "J5 planlama müdürlüğünün" Levant ve Mısır kolunun başındaki Albay Nathan McCormack'i görevden aldı.

ABD merkezli "JNS" isimli internet sitesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, McCormack'a ait sosyal medya platformu X hesabından yaptığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını, Tel Aviv yönetiminden yetkilileri ve Washington-Tel Aviv ilişkilerini eleştiren yüzlerce paylaşımın ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkili, McCormack'in açıklamalarını "tehlikeli" şeklinde nitelendirerek, "X hesabındaki bilgiler, Genelkurmay Başkanlığının ya da Savunma Bakanlığının tutumunu yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran yetkili, McCormack'in bu süreçte Genelkurmay Başkanlığındaki görevinden alındığını kaydetti.

Yetkili, McCormack'in kendi fotoğraflarını paylaşması ve işiyle ilgili bilgiler vermesi nedeniyle istihbarat servislerinin kolay bir hedefi haline geldiğini savunarak, sosyal medya hesabının kapatıldığını bildirdi.

"İsrail Filistinli sivilleri orantısız şekilde hedef alıyor"

McCormack, Pentagon tarafından hedef alınan X sosyal medya hesabında, İsrailli yetkililerin "makamlarını koruma" ve "toprak ilhak etme" peşinde olduğunu belirtirken, " ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve onun Yahudi üstünlükçü yandaşları, çatışmayı kendi amaçları için uzatmakta kararlı." ifadesini kullandı.

Ekim 2023'teki bir açıklamasında İsrail'in "her seferinde Filistinli sivilleri orantısız bir şekilde hedef aldığını" vurgulayan McCormack, " İsrail'in uzun yıllardır üzerine çektiği soykırım suçlamalarına" dikkati çekti.

McCormack paylaşımlarında ayrıca İsrail ordusundan generallerle ve Gazze'deki insani yardım koordinatörleriyle temasları hakkında bilgiler verdi.

"İsrail, ABD'nin en kötü müttefiki"

McCormack, İsrail'i, "ABD'nin en kötü müttefiki" ve olarak tanımladı ve "Son zamanlarda İsrail'in vekil gücüyüz de fark etmemiş olabilir miyiz diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

ABD'nin "dürüst bir arabulucu" olmadığını belirten McCormack, "İsrail'in kötü davranışlarına büyük oranda olanak tanıdık." ifadesini kullandı.

McCormack, "Bu 'ortaklıktan' Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki milyonlarca insanın düşmanlığı dışında hiçbir şey kazanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımlarında, ABD'deki İsrail yanlısı aktivistlerin "dış politikadaki asıl çıkarların yerine İsrail'e desteğe öncelik verdiğini" ifade eden McCormack, diğer Batılı devletlerin de "İsrail'i eleştirmekten kaçındığını" belirtti.