Pentagon, 2023 savunma harcamaları için 813 milyar dolarlık bütçe talep etti

ABD Savunma Bakanlığı ( Pentagon ), 2023 yılı savunma harcamaları için 813,3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ikincisi sunulan savunma harcamaları bütçesine ilişkin belgeler Pentagon tarafından kamuoyuna açıklandı.

AA muhabirinin Pentagon'un bütçe belgelerinden derlediği bilgilere göre, bakanlık 2023 yılında Savunma Bakanlığı Temel Harcamaları için 773 milyar dolar, Atom Enerjisi Savunma Faaliyetleri kalemi için 29,7 milyar dolar ve Savunma ile İlgili Diğer Faaliyetler kalemi için ise 10,6 milyar dolar olmak üzere toplam 813,3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.

Bütçe belgelerinde, bir önceki yıla göre 17,2 milyar dolar fazla fon talebinde bulunan Pentagon'un 2023 mali yılı savunma bütçesinin son 22 yılın en yüksek bütçe talebi olduğu görüldü.

Önceki yıllarda Teröre Karşı Küresel Savaş ve Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar olarak adlandırılan geçici savaş bütçeleri de artık kalıcı temel savunma harcamalarına eklendi.

Entegre caydırıcılık için 276 milyar dolar talep edildi

Belgelerde, talep edilen bütçenin önemli bir kısmının kuvvetlerin entegrasyonuna dayanan caydırıcılık kabiliyetlerine ayrıldığına dikkat çekildi.

Bu kabiliyetler için 276 milyar dolar talep edildiği görülen belgelerde, bu kalemde F-35, F-15EX, B-21 gibi ileri teknoloji savaş uçakları için 56,5, üretimi devam eden Ford sınıfı uçak gemileri ve Columbia sınıfı denizaltılar için 40,8 ve gelişmiş taktik kara araçlarının alımının da dahil olduğu diğer harcamalar için ise 12,6 milyar dolar talep edildiği bilgisi yer aldı.

Belgelerde, 276 milyar dolarlık harcama kaleminde ayrıca nükleer silahların modernizasyonu için 34,4, füze savunma sistemleri için 24,7, hipersonik füzeler için 7,2 milyar dolar talep edildi.

Füze savunma sistemleri için ayrılan 24,7 milyar doların 892 milyon dolarının Guam adasının Çin'e karşı savunulması için harcanacağına dikkat çekildi.

Bütçe belgelerinde, entegre caydırıcılık harcamaları kapsamında 27,6 milyar doların askeri uzay yatırımlarına, 11,2 milyar doların ise siber alan faaliyetlerine ayrıldığına değinildi.

Çin ve Rusya'yı caydırmak üzere 10,3 milyar dolar talep edildi

Belgelerde dikkat çeken önemli bir detay da Pentagon'un Çin ve Rusya'yı caydırmak üzere 10,3 milyar dolar talep etmesi oldu.

Eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için 4,2 milyar dolar talep edildiği aktarılan belgelerde, Rusya'nın halen "akut bir tehdit" olduğuna ve NATO'yu askeri, siyasi ve ekonomik olarak sarsmaya çalıştığına işaret edildi.

Belgelerde ayrıca eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan Hint-Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi için ise 6,1 milyar dolar talep edildiği belirtildi.

Bu kalemdeki miktarın füze ve füze uyarı sistemlerinin yanı sıra çok uluslu bilgi paylaşımı, eğitim ve deneyler için talep edildiğine dikkat çekildi.

Bu bütçe talebi ABD Başkanı Biden'ın isteğe bağlı federal hükümet bütçesiyle birlikte onay için Kongreye sunulacak.