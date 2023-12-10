Pensilvanya Üniversitesi Rektörünü istifaya zorlayan parasal şantajın ucu İsrail lobisine çıkıyor

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill'i istifaya zorlayan birçok kişi ve grubun mali şantajının ucu, İsrail lobisinin en büyük finansörlerine uzanıyor.

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill'i istifaya zorlayan birçok kişi ve grubun mali şantajının ucu, İsrail lobisinin en büyük finansörlerine uzanıyor.

Magill ile Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth'un ABD Kongresinde antisemitizm, "Yahudi soykırımı" gibi konulara dair soruları yanıtlamalarının ardından bu rektörlerin istifası için yoğun baskı yapıldı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından istifa etti.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından biri Apollo Global Management özel sermaye şirketinin Üst Yöneticisi ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesinin Danışma Kurulu Başkanı Marc Rowan, söz konusu baskı sürecinde öne çıkan isim oldu.

Rowan, Leon Black ve Joshua Harris tarafından 1990'da kurulan Apollo, dünyanın en büyük alternatif yatırım fonlarından biri ve 350 milyar dolarlık bir varlığı kontrol ediyor.

Rowan ve Harris, ABD'deki en varlıklı kişiler arasında yer alırken, Bloomberg'in Ağustos 2021'deki tahminlerine göre, Harris'in net varlığı 7,27, Rowan'ın varlığı da 5,74 milyar dolar.

Üniversitenin en büyük bağışçılarından biri olarak da bilinen Rowan'ın şimdiye kadar üniversiteye bağışladığı miktarın en az 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rowan'ın İsrail lobisi kuruluşlarının en büyük bağışçı ve destekçilerinden de biri olduğu biliniyor.

Rowan'ın adı, ABD basınında, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve İsrail İçin Demokratik Çoğunluk adlı kuruluşların da dahil olduğu lobi gruplarının, İsrail'e para ve silah gönderilmesi için ABD'li siyasileri markaja alan ekiptekilerden biri olarak geçiyor.

Bu kapsamda lobi gruplarına bağışta bulunan bazı milyarderlerin isimleri de öne çıkıyor. Bu isimler arasında, New England Patriots ve Kraft Group Üst Yöneticisi Robert Kraft, Apollo Üst Yöneticisi Rowan, risk sermayedarı Gary Lauder, koruma fonu yöneticileri Daniel Loeb ve Paul Singer, Home Depot kurucularından ve İsrail Demokrasi Enstitüsü kurucu başkanı Bernard Marcus yer alıyor.

Ayrıca Rowan, İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi tarafından dünyada 2021'in en etkili 50 Yahudisinin yayımlandığı listede Apollo'nun kurucularından Harris ile 31'inci sırada yer aldı.

AIPAC'ın bazı etkinliklerinde ve komitelerinde yer alan Rowan, United Jewish Appeal (UJA) New York Federasyonu'nun da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. UJA, tüm dünyadaki ve New York'taki Yahudilerin himaye edilmesi üzerine çalışıyor.

UJA'nın 5 Aralık'ta düzenlenen ve Rowan'ın da konuşmacı olarak katıldığı bağış etkinliğinde 45 milyon dolar toplandı.

Rowan'ın da öncülük ettiği UJA'nın 6 Kasım'da New York'ta düzenlenen "İsrail'le dayanışma" adlı yürüyüşünde de 150 milyon dolar bağış toplandı.

Mali ve siyasi açıdan ABD'de etkili önde gelen isimlerden Rowan, Magill'in 22-24 Eylül'de Filistin edebiyat festivalini iptal etmeyi reddetmesi ve ABD Kongresi'ndeki ifadeleri üzerine bağışçıları, Magill istifa edinceye kadar üniversiteden desteklerini kesmeye çağırdı.

Ayrıca Rowan'ın Magill'in istifa etmesini talep etmesinin ardından pek çok önde gelen isim, bağışlarını sonlandırma konusunda ona katıldı.

Apollo'nun Kushner'le bağlantısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile oldukça yakın olan Rowan'ın Kushner ile ticari ve siyasi birçok ortak girişimi olduğu görülüyor.

Rowan'ın başında olduğu Apollo şirketi, Trump yönetimi döneminde altyapı politikalarında yönetime nüfuzuyla öne çıkarken, Kasım 2017'de Apollo, emlak şirketi Kushner Companies'e 184 milyon dolar borç verdi.

Wharton Fakültesinde bağışçı milyarderlerin baskısı

Pensilvanya Üniversitesinin Wharton İşletme Fakültesinden mezun olan önde gelen isimler, üniversitenin en büyük bağışçılarını oluşturuyor. Fon ve prestijini oluşturması nedeniyle Wharton, üniversitenin pek çok faaliyetini de etkileme imkanına sahip.

7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze'de başlattığı kitlesel katliama tepki gösteren üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ortamdan rahatsız olan Wharton Danışma Kurulu da Magill'e gönderdiği mektupta, "Üniversite yönetiminin ifade edilen inançları ve hareket etme konusundaki kolektif başarısızlığı sonucu kurul, hürmetle size ve yönetim kuruluna üniversitenin derhal yeni bir yöneticiye ihtiyacı olduğu tavsiyesinde bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mektupta, Magill'in ABD Kongresi'ndeki ifadelerine atıfta bulunarak üniversiteden herhangi bir grup insana zarar verilmesi yönündeki çağrılara dair pozisyonunu netleştirmesi ve buna izin verecek politikaların değişmesi talep edilmişti.

Rektörü eleştiri yağmuruna tutan ve üniversitede etkili olan kurul, Rowan da dahil olmak üzere Josh Harris, Alex Gorsky, Jeff Blau, David Blitzer ve Scott Mills gibi birçok milyarderi barındırıyor.

Üniversiteyi 100 milyon dolarlık yatırımını boşa çıkarmakla tehdit ettiler

Wharton İşletme Fakültesi mezunu ve Stone Ridge Asset Management Üst Yöneticisi Ross Stevens da Pensilvanya Üniversitesine gönderdiği yazıda, üniversitenin kendisinin şirketinde yaklaşık 100 milyon dolarlık hisse sahibi olduğunu belirtmişti.

Stevens, ortaklık anlaşmasını gözden geçirdiğini ve şirketinin, kurallarını ihlal eden hissedarlarla anlaşmayı iptal etme yetkisi olduğunu ifade etmişti.

Magill'in söylemleri ve faaliyetleri nedeniyle 100 milyon dolarlık hisse anlaşmasını feshedebileceğine işaret eden Stevens, yönetimde ve üniversitenin değerlerinde bir değişim olmadığı takdirde bunu yapacağını kaydetmişti.