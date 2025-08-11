Pensilvanya'da Çelik Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarında bulunan çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pensilvanya'ya bağlı Allegheny County'den yetkililer, bölgedeki çelik fabrikasında yerel saatle 10.50 civarında patlama olduğunu açıkladı.

Patlama nedeniyle onlarca kişinin yaralandığını ve enkaz altında kaldığını belirten yetkililer, 5 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Öte yandan, patlamada henüz can kaybı olmadığı açıklandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
