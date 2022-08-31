PENGUENLERİN BESLENME SAATİ Güncel Haberler Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueninin taze sardalya ile beslendikleri anlarda, güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueninin taze sardalya ile beslendikleri anlarda, güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenleri, kendileri için yapılan özel alanda yaşıyor. Hayvanat bahçesindeki 17 penguen, günde 2 kez taze sardalya ile besleniyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği penguenlerin, beslenme saatlerinde güzel görüntüler ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden 24 saat yapılan canlı yayınla hayvanat bahçesindeki hayvanlar, izlenebiliyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hayvanat Bahçesi Türkiye Afrika Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PENGUENLERİN BESLENME SAATİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.