"PenFest" 18 Kasım'da kalem tutkunlarını Çırağan Sarayı'nda ağırlayacak

Dünyaca ünlü kalemlerin sergileneceği PenFest, bu yıl 18-19 Kasım'da 4. kez Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü kalemlerin sergileneceği PenFest, bu yıl 18-19 Kasım'da 4. kez Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

"markakalem.com" tarafından düzenlenen festival, geçmiş yıllarda olduğu gibi markaların son koleksiyonlarına ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Festivalde ayrıca ünlü kalem firmalarının vintage ürünleri de ilk kez sergilenecek. Dünyada sınırlı kişi tarafından yapılan mikro art sanatı da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

ABD'den ve Malezya'dan 4 farklı sanatçının katılımıyla festivalde journaling workshop çalışması yapılacak.

Televizyoncu ve yazar Fatih Türkmenoğlu'nun yönetimini üstendiği festivalde, ziyaretçiler için kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmalar gerçekleştirilecek.

PenFest, yazı meraklıları için atölyelerin yanı sıra birbirinden farklı mürekkep çeşitlerinin yer aldığı Mürekkep Bar'la ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak.

Festivalle ilgili detaylı bilgilere "www.penfest.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.