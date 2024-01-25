Pendik TEM Otoyolunda Tehlikeli Şerit Değiştirme Görüntülendi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, PENDİK tem otoyolunda zikzak yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden bin 506 lira ceza yazıldı.

Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde 20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında seyir halindeki 34 PN 78883 plakalı otomobil sürücüsü zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdi. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri araç sahibine trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden bin 506 lira cezai işlem uyguladı.