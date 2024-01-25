Üye Girişi
Haberler

Pendik TEM Otoyolunda Tehlikeli Şerit Değiştirme Görüntülendi

Güncelleme:
Abone Ol

Pendik TEM Otoyolu'nda zikzak yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden bin 506 lira ceza yazıldı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, PENDİK tem otoyolunda zikzak yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden bin 506 lira ceza yazıldı.

Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde 20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında seyir halindeki 34 PN 78883 plakalı otomobil sürücüsü zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdi. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü,  başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri araç sahibine trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden bin 506 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pendik Güvenlik Ceza Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title