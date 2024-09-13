Üye Girişi
Haberler

Pendik TEM Otoyolunda Hafriyat Yüklü Kamyon Kaza Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik TEM otoyolu Ankara istikametinde hafriyat yüklü kamyonun bariyerlere çarpması sonucu yan yatmasıyla birlikte otoyol tek şeride düştü. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, araç yoğunluğu oluştu.

Pendik TEM otoyolu Ankara istikametinde hafriyat yüklü kamyon, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada soför yaralanırken, otoyol tek şeride düştü. TEM otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pendik TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Purtaş yönetimindeki 41 APU 768 plakalı hafriyat yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon yan yatarak sürüklendi. Kamyonda bulunan hafriyat, TEM otoyoluna saçıldı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, soförü, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı soför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın ardından TEM otoyoluna saçılan hafriyatın kaldırılması için otoyolda güvenlik önlemi alarak yolu tek şeride düşürdü.

Olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla, yola saçılan hafriyat başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı. Yol bakım ekipleri, yolda temizleme çalışması yaparak trafiği yeniden açtı. Yaşanan kaza sonrası, TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Ankara Pendik Ulaşım trafik Kaza

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
Yeni plan devrede! Ülkesine geri dönmeyi kabul eden mültecilere 1 milyon TL ödeyecekler

Ülke göçmenlerden kurtulmayı kafaya koydu! Geri dönenlere 1 milyon TL ödeyecekler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?
title