PENDİK TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

PENDİK Tem Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik, Kurtköy mevkii Tem Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 16 YD 014 plakalı otomobiliyle İstanbul istikametinde ilerleyen Yusuf Yıldız direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı. Arkadan gelen araçlarda duramadı ve zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada Yasemin Baytur ile aynı araçta bulunan Nermin Alanta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.