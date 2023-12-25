Pendik TEM Otoyolu'nda kaza: Kuruyemiş yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Pendik TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kuruyemiş yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta bariyere çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda tırda bulunan kuruyemişler yola saçıldı.
Pendik TEM Otoyolu'nda kaza yapan kuruyemiş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Pendik Tem Otoyolu Mecidiye mevki Kuzey Marmara bağlantı yolu üzerinde Servan D. yönetimindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan Servan D'yi kurtardı.
Servan D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle tırda bulunan kuruyemiş yola saçıldı.