PENDİK TEM'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI; 1'İ BEBEK 5 YARALI Güncel Haberler PENDİK TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı. PENDİK Tem Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza saat 10.30 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında meydana geldi. Yalova Armutlu'dan yola çıkarak İstanbul yönüne ilerleyen Hasan Hüseyin Kesmen yönetimindeki 34 AR 6940 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Kırgızistan uyruklu Dilshodakhon Orunbaeva (26), Müslima Ergashova(46), 9 yaşındaki Abdulaziz Ergashov ve 8 aylık Mustafa Ali Kesmen'i çıkardı. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanele kaldırıldı. Müslima Ergashova'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken araçlar tek şeritten ilerledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Pendik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PENDİK TEM'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI; 1'İ BEBEK 5 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.