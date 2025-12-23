Haberler

Pendik'te 15 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davaya devam edildi

Güncelleme:
Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi. Kaza anına tanıklık edenler duruşmada ifade verdi, aile ise adalet talep etti.

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Faruk B. (26), maktul Dinç'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Kadıköy'de bir pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de destek olmak için duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen R.Ö. "Ben sahilde yürüyüş yapıyordum. Işıklarda bir çarpma sesi duydum, kafamı çevirdiğimde birisinin uçtuğunu gördüm, hemen telefonumu çıkarıp 112'yi aradım. Aracın çok hızlı olduğunu çarptığı nokta ile savrulduğu nokta arasındaki mesafeden anladım. Çarpan araçtan biri indi mi bilmiyorum." dedi.

Olay günü piknik yaptıklarını anlatan diğer tanık Y.P. ise büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek kaza anını görmediklerini dile getirdi.

Maktulün annesi Özlem Dinç, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay yeri ile çevresinin fotoğraf ve video kayıtları alınarak trafik bilirkişisince kroki çizilmesi için yazı yazılmasına ve Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur raporu aldırılmasına karar verdi.

Hakim, olaya müdahale eden polis memurlarının tespit edilerek bir sonraki celse beyanlarının alınmasına hükmedip, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Ara karar sonrasında duruşma salonunun bulunduğu koridorda toplanan bir grup, "Kaza değil cinayet, Işıl için adalet" sloganları attı.

Olay

Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde 18 Mayıs'ta Ömer Faruk B'nin kullandığı 34 KAB 356 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarpmış, Dinç olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Faruk B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

