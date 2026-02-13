Pendik'te ofiste iş insanının öldürüldüğü silahlı kavgada şüpheliye müebbet hapis talebi

Esra GÜNTEPE / - Pendik'te iş insanı Aykut Karagöz (45)'ün, Hamza Karaman (37) ile alacak verecek meselesi nedeniyle yaşadığı silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hamza Karaman hakkında müebbet hapis talep edilirken hayatını kaybeden Karagöz'e yardım ettiği belirlenen Ersin Altay hakkında ise 28 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 10 Haziran 2025'te saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Hamza Karaman, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olan iş insanı Aykut Karagöz'ün sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine geldi. Önce kısa süre konuşan ikili arasında daha sonra Aykut Karagöz'ün silah çıkartması taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesine neden oldu. Çıkan arbedede Karagöz, Karaman'ı omzundan vurarak yaraladı. Devam eden kavgada silahı Karagöz'ün elinden alan Hamza Karaman, Karagöz'e ateş etti. Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan ayağından ve omuzundan yaralanan Hamza Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bacak ve kalça kısmından vurulan ve ağır yaralı olan Aykut Karagöz de çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda, Hamza Karaman'ı ofis içerisinde zorla tutan şüpheliler gözaltına alındı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN İDDİANAME DÜZENLENDİ

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Silahlı tartışma sonucu iş adamı Aykut Karagöz'ü öldüren Hamza Karaman hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ERSİN ATALAY'A 28 YILA KADAR HAPSİ İSTEMİ

Olay anında Hamza Karaman'ı iterek odadan çıkmasını engelleyen Ersin Altay'a, 'Kasten öldürme suçuna teşebbüs', 'Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 28 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, olay günü Karagöz ile birlikte şüpheli Ersin Altay ve bazı kişiler iş yerinde bulunduğu, bir süre sonra Hamza Karaman ve beraberindeki kişilerin de iş yerine geldiği bildirildi. Tarafların yaklaşık 15-20 dakika görüştükleri, ardından bazı kişilerin iş yerinden ayrıldığı, içeride Aykut Karagöz ile Hamza Karaman'ın kaldığı ifade edildi. Şahısların bir süre sonra ofise geri döndüğü ve şüpheli Ersin Altay'ın yanında bulunan şahıslara el hareketleri ile sessiz olmalarını ifade ettiği aktarıldı. Altay'ın, ofisten çıkmak isteyen Hamza Karaman'ı geri iterek odaya soktuğu belirtildi. Aykut Karagöz'ün masasındaki çekmeceden iki tabanca çıkardığı, Hamza Karaman'a içeride kalmasını söylediği, sonrasında arbede başladığı ifade edildi. Çıkan tartışmada Karagöz'ün elindeki silahla ateş ederek Hamza Karaman'ı ayağından yaraladığı, olayın devamında karşılıklı silahların kullanıldığı aktarıldı. Mücadele sırasında tarafların yere düştüğü, silahlardan birinin el değiştirdiği ve ateş edilmesi sonucu Karagöz'ün vurulduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre Karagöz'ün vücuduna bitişik atış mesafesinden tek mermi isabet ettiği, merminin iç organ ve büyük damar yaralanmasına neden olduğu, buna bağlı gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.